Москва, 28 июня, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Киевские власти не настроены на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Так, заявляя о возможном диалоге с Москвой, руководство страны продолжает требовать у Запада оружие. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Киевский режим ни о каком мире не помышляет, ему это не дают делать те, кто в Вашингтоне и Брюсселе говорит, что для мира время не настало, только поле боя, война до последнего украинца», ― пояснила дипломат.

Она напомнила, что именно Киев по указке Запада в одностороннем порядке прервал переговорный процесс в марте 2022 года, а позднее, приняв соответствующий законодательный акт, власти Украины легитимизировали запрет на переговоры с Россией.

С тех пор, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, никакого конструктива от украинской стороны по поводу возобновления переговорного процесса так и не озвучили.

«Наоборот, лишь просьбы, крики и требования к Западу предоставить больше оружия и все виды оскорблений, агрессивных заявлений в адрес России», ― подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает все варианты заморозки конфликта. Украинский лидер также подчеркнул, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отвод российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что чем дольше Киев с западными странами будут затягивать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта, тем сложнее будет договариваться об этом. Он добавил, что серьёзных предложений со стороны западных стран об урегулировании украинского конфликта не поступало.

26 июня немецкий телеканал ARD заявил, что в Дании 24 июня при участии стран Глобального Юга (упоминались ЮАР, Китай, Индия и Бразилия) прошли инициированные Киевом переговоры по украинской теме. Как утверждает источник телеканала, участники этих переговоров договорились начать в июле официальные переговоры по ситуации на Украине. Во встрече также участвовал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В Китае на этот счёт заявили, что основным фактором в разрешении конфликта на Украине на фоне возможного проведения переговоров по этой теме в ближайшее время являются усилия по содействию мирному процессу. Как подчеркнула официальный представитель МИД страны Мао Нин, китайская сторона готова к объединению с международным сообществом для того, чтобы конструктивно содействовать снижению напряжённости на Украине.