Пекин, 27 июня, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Китай считает, что основным фактором в разрешении конфликта на Украине на фоне возможного проведения переговоров по этой теме в течение ближайшего времени являются усилия по содействию мирному процессу. Об этом 27 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Известия/Тарас Петренко

«Главное — содействовать мирному процессу, нахождению политического решения, урегулированию кризисной ситуации», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о планируемых в июле переговорах по Украине с участием Китая.

Мао Нин указала, что китайская сторона готова к объединению с международным сообществом для того, чтобы конструктивно содействовать снижению напряжённости на Украине.

«Китай по украинской проблеме занимает постоянную и чётко обозначенную позицию», — добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на немецкий телеканал ARD, что в июле могут состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В Дании прошла встреча представителей Бразилии, Индии, ЮАР и Китая с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. При этом об участии в этих переговорах России не сообщалось.