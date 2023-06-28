Москва, 28 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Чем дольше Киев с западными странами будут затягивать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта, тем сложнее будет договариваться об этом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра», опубликованном 28 июня на официальном сайте МИД России.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Те, кто отказываются от переговоров, а это весь Запад и Украина, должны понимать, что, чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что серьёзных предложений со стороны западных стран об урегулировании украинского конфликта не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, Россия неоднократно подчёркивала, что готова к мирным переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но ни разу не получила конкретных предложений. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Киев отрицает саму возможность переговоров.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что возобновление переговоров с Украиной зависит от готовности Киева и его западных кураторов. В Кремле подчёркивали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта всех новых реалий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский законодательно обозначил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О нежелании этой встречи глава республики также заявлял в одном из своих выступлений. Он выступил впоследствии и с предложением о проведении специального саммита для продвижения своего «мирного плана», однако призвал организовать его без участия России.