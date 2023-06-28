Вашингтон, 28 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знает о бесполезности западного вооружения для ВСУ. 27 июня в интервью журналисту Ричарду Медхерсту военный озвучил мнение о том, чего ждёт политик.

Global Look Press/US Embassy In Kyiv/Keystone Press Agency

«Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное оружие не изменит исхода на поле боя. Он рассчитывает на прямое вмешательство НАТО», — прокомментировал Риттер.

При этом, по его мнению, НАТО не сможет помочь Украине, даже если непосредственно начнёт участвовать в конфликте.

Ранее экс-советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация на Украине для президента становится всё хуже и что ВСУ находятся на грани развала. Макгрегор выразил мнение, что военные деморализованы и часто сдаются без боя, а гражданские всячески избегают призыва. Он добавил, что ухудшают ситуацию для Киева и неудачные попытки контрнаступления и трудности в восполнении потерь.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер назвал победу России в украинском конфликте неизбежной, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть. Экс-разведчик отметил, что Запад, в отличие от России, не готов много заплатить за победу.

27 июня стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $500 млн, включающий 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортёров Stryker, снаряды для артиллерии, запчасти для техники, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Patriot. Как отметили в Пентагоне, новый пакет будет состоять из «ключевых вооружений», необходимых для поддержки операций ВСУ.

В российском посольстве в Вашингтоне напомнили США об их уничтоженной боевой технике, «дымящейся на полях Донбасса и Новороссии». Дипломаты подчеркнули, что Штаты, направляя помощь Украине, одержимы идеей нанести России стратегическое поражение и для этого Вашингтон использует украинцев для всё более отчаянных авантюр.