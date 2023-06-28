Вашингтон, 28 июня, 2023, 04:27 — ИА Регнум. США должны помнить об уничтоженной боевой технике, «дымящейся на полях Донбасса и Новороссии», говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Так дипломаты ответили на предоставление Соединёнными Штатами очередного пакета военной помощи Киеву на сумму до $500 млн.

«Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии, — это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы», — говорится в тексте.

В посольстве подчеркнули, что США, направляя подобную помощь Украине, «одержимы идеей нанести России стратегическое поражение». В комментарии отмечается, что Вашингтон использует своих «подопечных» для «всё более отчаянных авантюр».

Российские дипломаты указывают на то, что жизни простых украинцев ничего не значат для американских властей. В посольстве также предупредили, что всё попытки США одолеть Россию силами киевской армии тщетны.

Авторы комментария пояснили, что российские войска ежедневно «опровергают мифы» о «непревзойденном качестве» американского и натовского оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Пентагон объявил, что общий объём военной помощи Украине со стороны США с начала правления американского президента Джо Байдена достиг более чем $41,2 млрд. При этом с начала спецоперации Киев получил от Вашингтона помощь на $40,5 млрд.

2 апреля аналитик агентства The Associated Press Барри Хэнтон предположил, что Запад прекратит поддержку Украины, если ВСУ смогут добиться прогресса на фронте с имеющимся у украинских войск арсеналом.

22 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС собирается расширять военную помощь Украине, направляя всё больше установок противовоздушной обороны и других видов вооружений.