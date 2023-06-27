Вашингтон, 27 июня, 2023, 20:13 — ИА Регнум. В США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $500 млн. Об этом стало известно во вторник, 27 июня.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщили в Пентагоне, новый пакет включает в себя 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортёров Stryker, а также снаряды для артиллерии и запчасти для техники. В том числе США поставят Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов Patriot. Помимо этого, планируются также поставки противотанковых ракет Javelin, стрелкового оружия и приборов ночного видения.

Таким образом, как отметили в Пентагоне, новый пакет будет состоять из «ключевых вооружений», необходимых для поддержки операций ВСУ.

Новый пакет военной помощи Киеву анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. На пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли он сообщил, что Соединённые Штаты продолжат помогать Украине столько, сколько потребуется. При этом он подчеркнул, что американские власти сосредоточены на комплексном оказании военной помощи, а не на отдельных системах вооружений.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза не смогли согласовать поставку Киеву нового транша вооружения на сумму €500 млн. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС решили удвоить поставки вооружений для ВСУ. Для финансирования военных операций по обеспечению безопасности в ЕС создали специальный Европейский фонд мира (EPF) с изначальным объёмом до 2027 года в €5,7 млрд, но эти средства быстро закончились.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что пакеты военной помощи Украине демонстрируют лицемерие США. В посольстве России в США отметили, что Вашингтон своими действиями указывает лишь на желание затягивать конфликт на Украине настолько долго, насколько это возможно. Дипломаты заявили, что предоставление военной помощи Киеву является шагом к эскалации конфликта и будет способствовать росту числа жертв среди мирных жителей, так как США не беспокоятся о судьбе Украины.