Вашингтон, 27 июня, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Победа России является неизбежной, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть, заявил бывший разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нём, потому что иначе Россия исчезнет», — сказал Риттер, подчеркнув, что для России это борьба не на жизнь, а на смерть.

Он также отметил, что Украина продолжает получать военную помощь со стороны Соединённых Штатов Америки, что американский народ не получал в ответ «тела американских солдат в мешках».

По его словам, коллективный Запад, в отличие от России, не готов заплатить за победу любую цену.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что потери Вооружённых сил Украины при попытке провести контрнаступление в зоне боевых действий превысили 15 тысяч военнослужащих. Он отметил, что речь идёт именно о количестве погибших. Полковник напомнил, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о потерях ВСУ в размере 13 тысяч бойцов.