Вашингтон, 28 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Ситуация в конфликте на Украине для Владимира Зеленского всё ухудшается, потому что украинские войска находятся на грани развала. Такое мнение 28 июня высказал экс-советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские Вооружённые силы находятся на грани развала», — сказал он.

Макгрегор уточнил, украинская армия полностью деморализована, также имеется огромное количество случаев сдачи солдат ВСУ в плен и бегства с поля боя.

«Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы», — отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация складывается для украинского президента очень печально, так как ВСУ уничтожают в ходе неудачной попытки контрнаступления, в армии нарастают проблемы, и киевские власти испытывают трудности в вопросе восполнения потерь.

«Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников», — заключил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня экс-офицер разведки США Скотт Риттер назвал победу России в украинском конфликте неизбежной, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть. Он отметил, что западные страны, в отличие от России, не готовы заплатить за победу любую цену.

Позднее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ снизили свою активность на луганском направлении в зоне спецоперации. По его словам, это связано с большими потерями украинских войск и снижением их наступательного потенциала.