Москва, 27 июня, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Американцы считают свою технику волшебной по сравнению с русским солдатом в лаптях, поэтому сейчас как в США, так и на Украине ищут самые разные причины неудач в контрнаступлении ВСУ. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал причиной медленного контрнаступления ВСУ масштабные оборонительные сооружения российской армии. По словам Кирби, Россия в течение примерно полугода активно выстраивала линии обороны, а на ряде участков фронта были сооружены три оборонные линии в глубину. Именно хорошая оборона российской армии, по словам Кирби, «немного замедлила» продвижение украинских войск. Он также отметил, что поскольку Москва знала о планируемом контрнаступлении Киева, то успела полноценно подготовиться к отражению атак ВСУ.

Как отметил полковник Тимошенко, в США, также как и в Киеве, не пытались осознать факт того, что анонс контрнаступления позволит российским войскам подготовить массированную линию обороны.

«Они не понимали и не хотели понимать. Думали, что у них волшебная техника по сравнению с русским солдатом в лаптях. Поэтому сейчас ищут какие-то причины медленного наступления ВСУ», — заметил Тимошенко.

Также полковник в отставке обратил внимание на то, что в США, по всей видимости, плохо понимают оборонительную тактику и её основы. Тимошенко напомнил, что во времена Великой Отечественной войны русские солдаты на Курской дуге подготовили гораздо больше линий обороны, чем сейчас.

«Если ты воюешь, то либо наступаешь, либо обороняешься. Если обороняешься, то хочешь не хочешь — зарываешься в землю. Удивительного в этом нет ничего. Кирби просто понятия не имеет о том, как могла бы выглядеть в современном варианте война с не папуасами. Американцы не натыкались на эшелонированную оборону и сами не имели дело с обороняющейся пехотой», — рассказал полковник.

По мнению военного эксперта, американская армия привыкла в военном деле действовать по определённому шаблону. Так, со слов Тимошенко, в США видят начало наступления в формате воздушной атаки, затем подключают артиллерию, а уже после этого в ход идут танки и БМП. Поэтому, как объяснил полковник, военные чиновники США остаются недовольны другим сценарием и тактикой ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что потери украинских войск при попытке провести контрнаступление в зоне специальной военной операции составили 15 тысяч военных. Он отметил, что речь идёт именно о количестве погибших.

Ранее газета New York Times написала, что поставки западной техники не помогли Киеву провести контрнаступление, а ВСУ жалуются на мощную российскую оборону.

25 июня в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен согласился, что в ходе контрнаступления украинские военные сталкиваются с трудностями. Госсекретарь отметил, что контрнаступление ВСУ может продлиться несколько недель или месяцев.

21 июня в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан, хотя благодаря мужеству и стойкости российских военнослужащих киевскому режиму в ходе своего контрнаступления не удаётся достичь никаких успехов.