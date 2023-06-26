Вашингтон, 27 июня, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Потери украинских войск при попытке провести контрнаступление в зоне специальной военной операции составили 15 тысяч военных, заявил в своём YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что речь идет о погибших. Полковник напомнил, что ранее президент России Владимир Путин сообщал о потерях ВСУ при контрнаступлении в размере 13 тысяч бойцов.

Макгрегор также рассказал, что киевская армия лишилась еще 15 тысяч человек ранеными. Экс-советник предположил, что после отражения контрнаступления ВСУ российские войска начнут свою большую наступательную операцию, которая должна завершиться разгромом украинских сил.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня обозреватели газеты The Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт высказали мнение о том, что Киев не смог перенести сроки контрнаступления своей армии в связи с необходимостью показать Западу быстрые военные успехи. 21 июня газета The Wall Street Journal предупредила, что контрнаступление Вооружённых сил Украины в скором времени превратится в смертоносную мясорубку и приведёт к огромным расходам.

26 июня газета New York Times написала, что поставки западной техники не помогли Киеву провести контрнаступление, а ВСУ жалуются на мощную российскую оборону.