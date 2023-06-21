Москва, 21 июня, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили 245 вражеских танков и примерно 678 бронемашин разного типа в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин 21 июня на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

«Наши мужики на Украине наколотили 245 танков противника примерно 678 бронемашин разного типа», — сказал глава государства.

Он добавил, что среди уничтоженной техники есть много машин иностранного производства. Эта техника «горит за милую душу».

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