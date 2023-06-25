Вашингтон, 26 июня, 2023, 00:31 — ИА Регнум. В ходе контрнаступления украинские военные сталкиваются с трудностями, заявил 25 июня в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У украинцев есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом. Оно трудное, там непростая местность», — признал Блинкен.

При этом госсекретарь считает, что контрнаступление ВСУ может продлиться несколько недель или месяцев.

Несмотря на организованную российской армией оборону, контрнаступление ВСУ продвигается, добавил он.

Блинкен увидел в ситуации с ЧВК «Вагнер» дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться. У ВСУ есть чёткий план и они его придерживаются, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что последние события в России вокруг ЧВК «Вагнер» являются внутренним делом этой страны.

25 июня издания Washington Post и New York Times написали, что разведывательные службы США якобы заранее знали о подготовке военного переворота в России и сообщили об этом властям страны, однако эти данные не были опубликованы, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и не помогать Кремлю.