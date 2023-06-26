Нью-Йорк, Украина, 26 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Поставки западной техники не помогли ВСУ в ходе попыток провести контрнаступление, украинские военнослужащие жалуются на мощную оборону российской армии. Об этом 26 июня сообщила газета New York Times.

РИА Новости/Константин Михальчевский Артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-С»

Как сообщили журналистам, одной из причин неуспеха украинской армии стали минные поля, установленные российскими бойцами. При этом они успевают своевременно устанавливать новые мины после того, как ВСУ разминируют поля.

«Кроме того, российские ударные вертолёты Ка-52 смогли проскользнуть мимо средств [украинской] ПВО, замедляя движение украинцев, одновременно повреждая или уничтожая предоставленные Западом танки и боевые бронированные машины», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что Киев заявлял о некоторых успехах в контрнаступлении, но украинские военнослужащие сообщили, что в реальности всё хуже, чем утверждают власти.

В издании отметили, что у украинской стороны появились надежды на изменение ситуации, когда там узнали о попытке мятежа в России, но он быстро утих. При этом в Белом доме, по данным газеты, начали беспокоиться из-за отсутствия ощутимых успехов ВСУ.

«Один высокопоставленный чиновник администрации назвал результаты первых двух недель «отрезвляющими», — сообщили авторы материала.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Минобороны заявили, что за последние сутки российские бойцы отразили четыре атаки ВСУ. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что украинская сторона, начавшая три недели назад активные попытки прорвать российскую оборону, не добилась успехов ни на одном участке фронта.

Президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ нет шанса провести удачное наступление. Он также сообщил, что потери украинской стороны в личном составе в десять раз больше, чем у российской.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал контрнаступление ВСУ провальным. Он отметил, что территории, про захват которых сообщает официальный Киев, по большей части находились в серой зоне и на расстоянии 15— 5 км от российской линии обороны.

Трудности ВСУ в ходе попыток провести контрнаступление признал и госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он заявил, что у украинской армии есть всё необходимое.