Москва, 27 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём выступлении 27 июня поблагодарил силовиков, которые помогли остановить попытку вооружённого мятежа 24 июня, за отвагу и верность народу.

РИА Новости/Михаил Терещенко Владимир Путин

«Благодарю вас, весь личный состав Вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», — сказал Путин в своём выступлении.

Путин заявил, что российские силовики, выступившие против попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, предотвратили в стране гражданскую войну.

Встречу с силовиками президент проводит на Соборной площади в Кремле. В ней приняли участие 2,5 тысячи военных, росгвардейцев, сотрудников полиции, ФСБ, ФСО.

Как сообщало ИА Регнум, попытку вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предприняла 24 июня. Мятежники отказались от преступных планов в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он по согласованию с российским лидером провёл с Пригожиным.

Членам ЧВК разрешили перейти в состав Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться к гражданской жизни в России.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы выясняют, причастны ли к попытке мятежа западные разведки. Ранее стало известно, что американская разведка получила сведения о готовящемся мятеже, предупредила власти США, но те не стали передавать эти данные российским коллегам.

Как заявил Путин, в прекращении мятежа решающую роль сыграла консолидированность российского общества. Он подчеркнул, что армия и народ России не были с мятежниками.