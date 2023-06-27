Москва, 27 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Во время недавней попытки вооружённого мятежа втянутые в него люди увидели, что армия и народ России не с ними. Об этом 27 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с останавливавшими мятеж военными.

Эрик Романенко/ТАСС ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними», — сказал он.

Глава государства уточнил, что быстрое и чёткое развертывание силовиков способствовало пресечению крайне опасного варианта развития ситуации и позволило не допустить жертв среди мирного населения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин предложил почтить минутой молчания память лётчиков, погибших 24 июня во время попытки вооружённого мятежа в России. Глава государства подчеркнул, что пилоты не испугались и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с публикациями на тему того, что попытка мятежа пошатнула позиции российской власти. Он подчеркнул, что эти события показали высокую консолидацию общества вокруг президента России.