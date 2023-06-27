Москва, 27 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня провёл встречу с силовиками, которые помогли остановить вооружённый мятеж, на Соборной площади в Кремле.

Валентин Егоршин/ТАСС

В этой встрече участвуют свыше двух с половиной тысяч военных, сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и Федеральной службы охраны, которые обеспечили порядок и законность во время мятежа.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — сказал Путин, обращаясь к силовикам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер», возглавляемая предпринимателем Евгением Пригожиным, вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть военных выдвинулась в сторону российской столицы.

Президент России назвал происходящее попыткой мятежа и преступлением. По согласованию с Путиным, белорусский лидер Александр Лукашенко провёл с Пригожиным переговоры. Их итогом стала договорённость о том, что вооружённые формирования прекращают движение по территории России.

27 июня Путин выразил благодарность Лукашенко за содействие в мирном разрешении ситуации. При этом он подчеркнул, что решающую роль в остановке мятежа сыграла консолидация российского общества.