Москва, 27 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Сербские активисты, которых Запад использует в качестве рычага давления на президента Сербии Александра Вучича, не пользуются популярностью в сербском обществе, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом он 27 июня заявил корреспонденту ИА Регнум, комментируя прогноз спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о рисках цветной революции в Сербии.

РИА Новости/Марко Кужавич

Как подчеркнул Трухачёв, Балканы и стабильность — вещи в принципе несовместимые. Этот регион — пороховая бочка европейского, а то и мирового значения, и спокойно там точно не будет. Что касается происходящего в Сербии, то местных прозападных активистов используют в качестве рычага давления на Вучича. Однако эти люди непопулярны.

«Они не предлагают ничего, а то, что они там ходят с украинскими флагами и говорят о каком-то национализме, когда речь идёт о Косово, и предлагают порвать с Россией, — такие лозунги в сербском обществе поддержки не встречают», — сказал эксперт.

Поэтому, по его мнению, скорее стоит говорить о прямом давлении на Сербию и лично на Вучича. И здесь, как подчеркнул Трухачёв, давление просто страшное. Ситуация осложняется тем, что Сербия со всех сторон зажата странами Европейского союза и НАТО. А кроме того, 1,5 млн сербов работают в Западной Европе, и альтернативы в качестве места заработка у них нет. Вучич вынужден это учитывать.

По мнению Трухачёва, главная цель этого давления: а) заставить Сербию признать Косово и б) вынудить её отвернуться от России.

«Впрочем, есть ещё третья, побочная цель. Это Китай, который стал крупным партнёром Сербии. А она стала привилегированным партнёром КНР, и китайцы позволяют сербам то, чего не позволяют никаким другим партнёрам. И это тоже европейцам не нравится», — отметил доцент РГГУ.

Он уточнил, что здесь вопросы экономики имеют второстепенное значение. ЕС — это уже идеологическая структура, для которой важно, чтобы страны географической Европы были вместе. И сейчас на повестке дня стоит расширение Европейского союза на Балканы. В Брюсселе не хотят, чтобы Сербия оставалась дырой на Юго-Востоке Европы и троянским конём России.

«Им важно зачистить это пространство», — подытожил эксперт.

Ранее в интервью Sputnik Валентина Матвиенко заявила, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Сербии, где в настоящее время наблюдаются признаки сетецентричной войны, когда «подконтрольные Западу сетевые структуры используют какую-нибудь чувствительную тему для расшатывания ситуации». После этого провоцируют демонстрации и задействуют подготовленную местную оппозицию.

По её словам, для дестабилизации ситуации в Сербии Запад использует два случая стрельбы в школах, то есть, по сути, играет на трагедиях сербского народа.