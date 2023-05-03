Белград, 3 мая, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в школе Белграда планировал нападение, сообщило 3 мая МВД Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебных заведениях

По данным следствия, стрельба в школе в Сербии планировалась школьником целый месяц. У него нашли список жертв и план здания.

«Обнаружен пистолет калибра 9 миллиметров с тремя обоймами, а также малокалиберный пистолет», — говорится в сообщении.

В рюкзаке задержанного сотрудники полиции нашли также четыре «коктейля Молотова».

Все полицейские силы находятся на местах и интенсивно работают над тем, чтобы пролить свет на все факты и обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре начиная с 5 мая.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, в столице Сербии Белграде задержали семиклассника, открывшего стрельбу в начальной школе. В результате стрельбы погибли восемь детей и работник службы безопасности, ещё шестеро учеников и один учитель получили ранения. Предполагается, что стрелявший был под воздействием наркотиков.