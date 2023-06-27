Москва, 27 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 27 июня, объяснил, почему уголовное дело о мятеже в отношении бизнесмена Евгения Пригожина закрыли.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Ещё раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии. Договорённости реализуются», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что в настоящий момент не располагает сведениями о фактическом местонахождении Пригожина.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону, а оттуда частично направившись в сторону Москвы. В своём обращении глава государства Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа, но подчеркнул, что власти не допустят раскола России. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о мятеже.

Во второй половине дня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ вышел на связь с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону. Позднее стало известно, что уголовное дело в отношении бизнесмена закрыто. Причиной его завершения в ФСБ назвали то, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.