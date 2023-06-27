Москва, 27 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности 27 июня сообщил о прекращении уголовного дела о вооружённом мятеже.

РИА Новости/Сергей Пивоваров Бойцы ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону

«Уголовное дело, возбужденное по факту вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер», прекращено», — сообщили в спецслужбе.

Причиной завершения уголовного преследования в ФСБ назвали то, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

В ночь на 24 июня члены ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным на военной технике вошли в Ростов-на-Дону. Другая колонна направилась в сторону Москвы.

Утром того же дня президент России Владимир Путин в ходе видеообращения назвал происходящее мятежом. Также глава государства проинформировал о развитии событий коллег из ряда стран — партнёров и союзников.

Белорусский президент Александр Лукашенко, с согласия российского лидера, провёл переговоры с Пригожиным и добился остановки движения колонн «Вагнера» на столицу и деэскалации ситуации. В тот же вечер бойцы покинули Ростов-на-Дону.

Глава МИД Сергей Лавров позднее сообщил, что российские спецслужбы выясняют, причастны ли к попытке мятежа западные разведки. Ранее стало известно, что американская разведка получила сведения о готовящемся мятеже, предупредила власти США, включая Конгресс, но те не стали передавать эти данные российским коллегам.