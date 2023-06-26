Москва, 26 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Планы украинских властей о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу являются преступлением и свидетельствуют о присвоении Киевским режимом реликвий Русской Православной церкви. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин.

Sadak Souici/Le Pictorium Agency/ZUMA/ТАСС Киево-Печерская лавра

Ранее служба внешней разведки (СВР) России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу. Православные святыни планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов». Сообщается, что на Украине уже провели опись церковного имущества и выделили финансовые ресурсы для перевозки ценностей в европейские страны.

«Церковные ценности лавры принадлежат РПЦ и московскому патриархату. Киевский режим, который сейчас гонит московскую патриархию со своей территории, преступен. И когда он пытается вывозить религиозные ценности, не принадлежащие светскому государству — это преступление. Это говорит о том, что эти ценности хотят присвоить, вывезти и отдать в чужие руки», — отметил Смолин.

По мнению историка, предлог о спасении реликвий, который указывают украинские власти, не соответствует их истинным намерениям. Смолин допустил, что финансовая составляющая может играть в этой истории более существенную роль.

«Во главе киевского режима стоят атеисты, которые не понимают религиозной важности для всего православного сообщества тех ценностей, которые сегодня хотят продать. Киевский режим так хочет показать, что может себе позволить всё, что заблагорассудится», — поделился историк.

В свою очередь специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш отметила юридическую возможность украинских властей по временной передаче церковных ценностей. Однако, по мнению Ярмуш, вопрос законности встаёт на второй план в этой истории.

«Это христианские православные ценности, которые находятся на территории Украины, и она по сути может распоряжаться данным наследием. Но мы понимаем, что украинские власти не имеют всех полномочий односторонне распоряжаться этими ценностями. По сути они продают в иностранные юрисдикции, маскируя под спасением, что незаконно», — рассказала Ярмуш.

Специалист по международному праву также добавила, что предлог надуманный, и об этом говорит сама его формулировка. Как известно, российские силы могут нанести удары исключительно лишь по военным базам ВСУ для обеспечения безопасности России.

Как отметил в своём Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда, ценности Лавры — это достояние украинского народа и мирового Православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом.

Комиссия минкультуры начала работу по описи имущества в Киево-Печерской лавре 1 мая. На территории обители ввели пропускной режим.

Россия призвала международные профильные структуры дать оценку действиям Киева в отношении Украинской православной церкви. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.