МИД РФ призвал мировое сообщество дать оценку действиям Киева в отношении УПЦ

Москва, , 16:30 — REGNUM Россия призывает международные профильные структуры дать оценку действиям Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы вновь призываем профильные международные структуры, мировое сообщество и прежде всего православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима», — заявила она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия решительно осуждает давление на священнослужителей на Украине, заявил 30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, возможна ли эвакуация священников Киево-Печерской лавры в Россию, он ответил, что это будет зависеть от их решения.

Ранее министерство культуры Украины потребовало, чтобы монахи Киево-Печерской лавры освободили территорию обители до 29 марта. Остаться в лавре священнослужители могут при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Отметим, что 30 марта в Киево-Печерской лавре прозвучал набат. УПЦ попросила всех прихожан молиться. Местные СМИ сообщали о присутствии около монастыря и на его территории большого числа сотрудников полиции, вооружённых автоматами. Прихожане, пришедшие на защиту лавры по призыву УПЦ стоят у входа, но настоятель обители Павел запретил им оказывать силовое сопротивление.