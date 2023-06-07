Берлин, 26 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Копенгагене действительно состоялась встреча по Украине с участием дипломатов западных стран и представителей государств так называемого глобального Юга. Эту информацию подтвердило правительство Германии.

Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его внешнеполитический советник Йенс Плетнер

Как заявил на брифинге 26 июня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, от Германии в этом мероприятии участвовал советник канцлера Олафа Шольца Йенс Плётнер.

Он также добавил, что переговоры инициировал Киев. На встрече, где обсуждалась ситуация на Украине и перспективы достижения мира, присутствовали представители государств БРИКС ― Бразилии, Индии, КНР и ЮАР.

«Это мероприятие, о котором мы не можем много сказать. О содержании, к сожалению, я не могу сообщить», ― цитирует ТАСС Хебештрайта.

Он отметил, что мирных инициатив по Украине появляется всё больше, но точки зрения на то, как урегулировать конфликт и достичь мира, по-прежнему расходятся.

Международная встреча по Украине прошла в Копенгагене 24–25 июня «в условиях строжайшей секретности». О подготовке этого мероприятия стало известно 21 июня от источников британской газеты Financial Times. Запад на этом мероприятии пытался заручиться поддержкой стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на саммите в южноафриканском городе Кейптауне страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) поддерживали дипломатические инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта.

В феврале Китай представил план по урегулированию украинского конфликта. В него включили 12 пунктов. Основные из них предполагают отказ от позиции холодной войны и уважение к суверенитету каждой страны.

В мае президент ЮАР заявил, что его государство не будет сторонником ни одной из конфликтующих мировых держав, в том числе в условиях украинского конфликта. Сирил Рамафоса, который возглавляет мирную инициативу по урегулированию, объединившую шесть стран: Замбию, Сенегал, Конго, Уганду, Египет и ЮАР, подчеркнул, что страна испытывает чрезвычайное давление, но продолжит сохранять нейтралитет. Конфликт на Украине, полагает он, можно решить через совместную работу международного сообщества.