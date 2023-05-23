Кейптаун, 23 мая, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить боевые действия. Шесть стран считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья рассказал об этом Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

«Первое — это прекращение военных действий. Второе — это рамки для прочного мира», — сказал Магвенья.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавляет мирную инициативу, представляя Замбию, Сенегал, Конго, Уганду, Египет и ЮАР.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова озвучила позицию властей: никаких переговоров не будет, пока российские войска «не покинут нашу территорию в пределах международно признанных границ».

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор президента России Владимира Путина с Сирилом Рамафосой был конструктивным и продолжительным.

Африка как крупнейший континент считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию ситуации на Украине.