Кейптаун, 2 июня, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) поддерживают дипломатические инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран БРИКС.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Кроме того, участники мероприятия выступили за «полное и эффективное» выполнение условий зерновой сделки всеми её участниками. Они отметили важность того, что зерно и удобрения должны поступать странам, испытывающим самую острую нужду в продовольствии.

С 1 по 2 июня в южноафриканском городе Кейптаун проходит саммит этого объединения. В нем участвуют главы МИД государств БРИКС. Россию на встрече представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Китай представил свой план по урегулированию конфликта Украины с РФ. В него включили 12 пунктов. Основные из них предполагают отказ от позиции холодной войны и уважение к суверенитету каждой страны.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их беседа состоялась впервые с февраля 2022 года. Китайский лидер заявил украинскому главе о том, что Пекин готов предпринимать усилия по достижению мира между Москвой и Киевом.