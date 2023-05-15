Кейптаун, 15 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика никогда не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве мировых держав, в том числе и в рамках конфликта на Украине, однако это не говорит о том, что у страны нет своей позиции по этому вопросу. Об этом 15 мая заявил президент страны Сирил Рамафоса. Заявление главы государства опубликовала его канцелярия.

EPA/KIM LUDBROOK/ТАСС Сирил Рамафоса

Южноафриканский лидер напомнил, что с начала конфликта на Украине на его страну оказывают чрезвычайное давление с целью склонить государство принять одну из сторон. Но ЮАР сохранит политику нейтралитета, заверил Рамафоса.

«ЮАР не была и не будет втянута в борьбу между мировыми державами», ― подчеркнул глава государства.

При этом, по его словам, отказ занять определённую сторону в этом конфликте не означает отсутствия собственной позиции ЮАР.

Ключом к разрешению конфликта на Украине, согласно его заявлению, станет совместная работа международного сообщества по досрочному прекращению боевых действий и предотвращению дальнейших жертв путем поддерживания конструктивного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ЮАР Рамафоса ранее заявил, что группа африканских стран работает над поиском мирного разрешения украинского кризиса. Он также рассказал о регулярных телефонных разговорах с лидерами России и Украины и об обмене мнениями по этому вопросу. В качестве своей задачи он назвал содействие мирному завершению кризиса.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не планирует посещать ни Россию, ни Украину до того момента, как стороны конфликта согласятся сесть за стол переговоров. Он добавил, что Бразилия рассчитывает стать посредником в вопросе будущих дипломатических переговоров по урегулированию конфликта. Также Лула да Силва подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.