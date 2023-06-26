Москва, 26 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российскому обществу на фоне недавней попытки вооружённого мятежа необходимо консолидироваться вокруг президента России Владимира Путина. Об этом 26 июня заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента», — сказал он.

Мишустин также указал на необходимость принимать выверенные совместные решения для выполнения поставленных главой государства задач.

«В эти дни страна столкнулась с очевидным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России», — напомнил премьер-министр.

Также он указал, что в этот период члены правительства находились на своих рабочих местах и чётко и слаженно под руководством российского лидера сохраняли стабильность ситуации, не допустив эскалации обстановки и защищая россиян от всех возникающих возможных угроз.

«Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлена, как отметил президент, практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идёт борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа», — отметил Мишустин.

При этом он подчеркнул, что главной задачей российских властей является обеспечение суверенитета и независимости России, а также безопасности и благополучия её жителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Генеральной прокуратуре России рассказали, что уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об организации вооружённого мятежа пока не прекращено.

Бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным попытались осуществить попытку вооружённого мятежа 24 июня, когда колонна военной техники сначала вошла в Ростов-на-Дону, после чего направилась в направлении Москвы.

В видеообращении утром того же дня Путин заявил, что в стране произошла попытка мятежа, однако власти не допустят раскола в России.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с президентом России связался с Пригожиным и было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации.

Также стало известно, что о подготовке мятежа узнала американская разведка, сообщила об этом властям, в том числе Конгрессу, но в Вашингтоне решили не публиковать сведения и не предупредили об угрозе госпереворота Москву.