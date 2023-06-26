Москва, 26 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об организации вооружённого мятежа пока не прекратили. Об этом 26 июня рассказал источник в Генеральной прокуратуре России.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено», — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом источник не стал уточнять какие-либо детали.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в Генпрокуратуре заявили, что Следственное управление ФСБ России после распространённых в интернете заявлений Пригожина возбудило на законных основаниях уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Попытку вооружённого мятежа совершили 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным. Вооружённые сотрудники ЧВК на военной технике прибыли в Ростов-на-Дону.

В утреннем обращении к россиянам Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения мятежа, но власти не допустят раскола в России. В течение дня он проинформировал лидеров ряда государств о сложившейся ситуации, в том числе провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Во второй половине дня белорусский лидер по согласованию с президентом России связался с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Позднее появились сообщения, что разведка США неоднократно предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер», что, по её мнению, свидетельствовало о намерениях начать попытку мятежа. Кроме того, разведка США считала заявления о нехватке боеприпасов для ведения боевых действий в зоне спецоперации почвой для конфликта с Минобороны. Разведка якобы знала о подготовке произошедшего и сообщила об этом властям, но в США не стали публиковать полученные данные и не сообщили ни о чём Москве.