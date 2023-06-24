Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не допустить кровопролития. Об этом говорится в обращении клуба, опубликованном 24 июня в Telegram-канале.

fcrostov ФК «Ростов»

«Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своём Telegram-канале, что власти приняли решение об отмене всех массовых мероприятий в ближайшие два дня.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа.

Глава государства подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.