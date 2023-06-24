Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Все массовые мероприятия, которые были запланированы в Ростове-на-Дону на выходные дни 24–25 июня, отменены.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своём Telegram-канале, что власти приняли решение об отмене всех массовых мероприятий в ближайшие два дня.

Принимаемые меры связаны с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, в ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что распространяемые в Сети сообщения о введении в регионе комендантского часа не соответствуют действительности. Цель такой информации — посеять панику среди мирного населения, отметили в ведомстве.

Василий Голубев 24 июня призвал население без особой необходимости не выезжать в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.

В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе.