Москва, 23 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Гниение воды после разрушения дамбы на Каховской ГЭС уже началось на поверхности Днепровского лимана, в дальнейшем это ждёт и часть Чёрного моря, однако, катастрофических последствий для всей акватории удастся избежать. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, комментируя выводы турецкого исследователя.

Иван Шилов ИА REGNUM Прорыв дамбы на Каховской ГЭС

Ранее исследователь Ближневосточного технического университета (ODTÜ) в Турции Мустафа Мантыкджи рассказал, что разрушение дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области может привести к изменению цвета и токсичному загрязнению акватории Чёрного моря. По его словам, в море вымывает бытовые и промышленные отходы. Особо опасными можно назвать пестициды, азот, фосфор, а также тяжёлые металлы. Мантыкджи не исключил также наличия радиоактивных отходов. По словам учёного, всё это течениями достигнет побережья Румынии и Болгарии, а далее и Турции. Исследователь добавил, что катастрофа ударит по биоразнообразию моря.

Российский учёный согласился, что водам Чёрного моря грозит гниение и заражение вредными веществами, а также бактериями.

«Смыло большой плодородный слой почвы, где были удобрения. А когда в морскую воду попадает большое число биогенных элементов, в том числе азот, фосфор, то за счёт этого возникает резкий рост фитопланктона, и водоём зацветает. Возникнут процессы гниения, размножатся болезнетворные бактерии, солнечный свет перестает проникать на глубину. Происходит отмирание организмов», — рассказал Мухаметов.

Учёный отметил, что обычно подобные процессы цветения воды можно наблюдать в конце лета, это естественно. Сейчас же, когда впереди лето, и температура в водоёмах будет расти, бактерии смогут размножаться активнее, их станет много, что вызовет распространение инфекционных бактерий. Поэтому, по мнению Мухаметова, неудивительно, что в водах Николаевской области уже обнаружили холеровидный вибрион, который является сигналом к появлению возбудителя холеры. При этом, эксперт заверил, что загрязнение не приведёт к масштабной катастрофе в Чёрном море. Так в зоне риска в первую очередь оказываются прибрежные зоны Одессы, Болгарии и Румынии.

«Для Чёрного моря в целом масштабных негативных последствий не вижу. Чёрное море переварит это событие без проблем. Не всё море зацветёт. За счёт течений поражённые водные массы узкой полосой протянутся к побережью Одессы, а затем затронет воды Румынии. Для моря — это очень локальная история, которая не должна иметь больших последствий для всей акватории», — отметил учёный.

Мухаметов отметил, что Чёрное море по сравнению с низовьями Днепра быстрее и легче оправится от нанесенного ему экологического урона.

Ранее замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос рассказал ИА Регнум, какие черноморские регионы могут пострадать сильнее всего от последствий разрушения части Каховской ГЭС. Он отметил, что наибольший ущерб получат прибрежные зоны Одессы, а также Румынии, Болгарии и Турции, при этом риск загрязнения прибрежных вод Крыма отсутствует.

15 июня украинское издание «Страна. ua» сообщило об изменении цвета воды в Чёрном море возле берегов Одессы. После разрушения Каховской ГЭС морская вода приобрела зелёный оттенок. Жители также отмечали появившийся от воды неприятный запах.

Жителям Одессы запретили купаться и ловить рыбу в море из-за холеры. Причиной запрета стало обнаружение в воде Чёрного моря скопления возбудителей серьёзных инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня украинские войска нанесли удары по Каховской гидроэлектростанции, из-за чего была разрушена верхняя часть дамбы. Начался неконтролируемый сброс воды. Ситуация привела к серьёзным последствиям на территории России. Так, подтоплению подверглись десятки населённых пунктов Херсонской области, погибли не менее 41 человека. Для обеспечения защитных и профилактических мер медики региона вакцинировали уже более 2380 человек. Также чтобы избежать вспышек инфекций вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных.