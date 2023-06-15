Одесса, Украина, 15 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Море в Одессе стало зелёным после разрушения Каховской ГЭС, сообщило 15 июня украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео Позеленевшее Черное море в Одессе

На видео, размещённых в последние дни местными жителями в Сети, видно, что морская вода приобрела зелёный оттенок. Жители также отмечали появившийся от воды неприятный запах.

В результате власти города провели проверку и выяснили, какие загрязнения появились в Чёрном море после разрушения Каховской ГЭС. По результатам проверок, холеру в море у Одессы не зафиксировали. Однако анализ выявил положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

Кроме того, на пляже «Ланжерон» специалисты зафиксировали превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа в 2 раза, а солёность ниже нормы в 2,6 раза.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813367" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Одессе позеленело Чёрное море

Как сообщало ИА Регнум, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора Владислав Жуков заявил 6 июня, что спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, хотя прогнозы о том, что будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно. Экологическая среда будет разрушена, но, по словам Жукова, в данном случае нельзя говорить о катастрофе и прогнозировать большое токсическое и химическое воздействие, которое распространится на большие расстояния.

При этом 11 июня сообщили, что после разрушения Каховской ГЭС солёность Чёрного моря у берегов Одесской области снизилась почти втрое. Проведённые лабораторные исследования тогда выявили, что солёность в 2,7–2,9 раза ниже нормы, при этом повышены нормы взвешенных веществ (на 10–60%), а также железа (в 3,4–9 раз).