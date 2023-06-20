Москва, 20 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В результате сброса пресной воды из Каховского водохранилища в Чёрном море наибольший ущерб получат прибрежные зоны Одессы, а также Румынии, Болгарии и Турции, при этом риск загрязнения прибрежных вод Крыма отсутствует. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал зЗамдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Как рассказал учёный, система переноса поверхностных вод Чёрного моря отличается циклоническим характером, поэтому распространение верхних водных масс идёт против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону Одессы, а затем к побережью восточно-европейских стран. Побережья России эти водные массы достигают в последнюю очередь.

«Сначала большая часть взвешенных и загрязняющих веществ осядет на дно у побережья Одессы, а меньшая часть, постоянно перемешиваясь с массой черноморских вод, будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. А через несколько месяцев, когда эти воды достигнут побережья России — акваторий возле Кавказа и Крыма, их состав практически не будет отличаться от фоновых черноморских вод», — объяснил Георга-Копулос.

Гидрофизик отметил, что, согласно спутниковым измерениям, повреждение Каховской ГЭС вызвало резкое увеличение мутности вод Днепра. Учёный поделился, что движения вод свидетельствуют о том, что 9 июня они достигли побережья Одессы. В дальнейшем распространение этих масс соответствует стандартному переносу вод к побережью Румынии, а затем Болгарии. Учёный предположил, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и дальше может перенестись с верхним слоем вод в Мраморное и Эгейское моря.

«Вся имеющаяся информация указывает на то, что воды Днепра в ближайшие несколько месяцев даже в разбавленном виде не достигнут побережья Крыма. Поэтому нет основания для предположения о возможности риска загрязнения прибрежных вод Крыма», — заключил Георга-Копулос.

Ранее эколог Александр Нагибин поделился с ИА Регнум, что в результате разрушения Каховской ГЭС под ударом может оказаться не только Херсонская область, но и вся западная часть Чёрного моря. Эколог допустил, что разрушения выльются в крупномасштабную международную катастрофу.

15 июня украинское издание «Страна. ua» сообщило об изменении цвета воды в Чёрном море возле берегов Одессы. После разрушения Каховской ГЭС морская вода приобрела зелёный оттенок. Жители также отмечали появившийся от воды неприятный запах.

Как сообщало ИА Регнум, после разрушения Каховской ГЭС солёность Чёрного моря у берегов Одесской области снизилась почти втрое. Проведённые лабораторные исследования выявили, что солёность в 2,7–2,9 раза ниже нормы, при этом повышены нормы взвешенных веществ (на 10–60%), а также железа (в 3,4–9 раз).

Плотина Каховской ГЭС оказалась частично разрушена после удара ВСУ в ночь на 6 июня. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более тридцати населённых пунктов полностью или частично затоплены. Москва расценила действия Киева по разрушению ГЭС как спланированный акт терроризма.