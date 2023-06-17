Одесса, Украина, 17 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Купание в море и открытых водоёмах, вылов рыбы и морепродуктов запретили жителям Одессы и Одесской области. Об этом 17 июня сообщили в Одесском городском совете.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Жителям региона категорически запрещается купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в море, а также в речных и морских рекреациях. Кроме того, рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Причиной запрета стало обнаружение в воде Чёрного моря скопления возбудителей серьёзных инфекционных заболеваний. В частности, специалисты выявили в воде возбудителей холеры, ротавируса, сальмонеллы. Кроме того, были обнаружены гельминты и их яйца.

Ранее ИА Регнум сообщало что морская вода в Одессе после разрушения Каховской ГЭС приобрела зелёный оттенок. Жители также пожаловались на появившийся от воды неприятный запах.

Власти города провели проверку и выяснили, какие загрязнения появились в Чёрном море после разрушения Каховской ГЭС. По результатам проверок, холеру в море у Одессы не зафиксировали. Однако анализ выявил положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

При этом 11 июня сообщили, что после разрушения Каховской ГЭС солёность Чёрного моря у берегов Одесской области снизилась почти втрое.