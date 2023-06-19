Киев, 19 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС в пресной воде в Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры. Об этом сообщила пресс-служба областного центра контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака», — говорится в сообщении центра в социальной сети.

Отмечается, что кроме этого специалисты зафиксировали значительное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела ВСУ разрушились задвижки Каховской ГЭС. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, свыше 30 населённых пунктов оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в регионе в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. В результате подтопления нескольких населённых пунктов Херсонской области погибли около тысячи животных, тела которых утилизировали сотрудники ветеринарной службы. На данный момент в Херсонской области уже вакцинировали более двух тысяч человек.

Министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец заявил, что национальные парки после обмеления Каховского водохранилища и снижения уровня воды в Днепре превратились в пустыню. Он отметил, что площадь суши на территории нацпарков рискует увеличиться практически вдвое, что, в свою очередь, приведёт к риску засух и экстремальных погодных явлений.

Жителям Одессы запретили купаться и ловить рыбу в море из-за холеры. Жителям региона категорически запрещается купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в море, а также в речных и морских рекреациях. Кроме того, рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.