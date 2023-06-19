Москва, 19 июня, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Вероятность распространения холеры и возникновение её эпидемии в России очень мала, однако, в целях профилактики стоит вспомнить о защитных мерах. Так в беседе с ИА Регнум профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщение об обнаружении в водоёмах на территории украинской Николаевской области возбудителя холеры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщил об обнаружении в пресных водоёмах на территории Николаевской области возбудителя холеры. Причиной названо разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлёкшее подтопления близлежащих местностей. Заявлялось, что сам холерный вибрион не выявлен, но найден холеровидный вибрион, который считают маркером возможного наличия бактерии холеры. Кроме того, в водоёмах зафиксировано превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки.

«Холеровидный вибрион — это не патогенный микроорганизм. Само по себе это ничему страшному не грозит. Жителям России точно не стоит из-за этого беспокоиться, на территорию страны это не распространится, тем более, что патоген не выявлен», — рассказал Альтштейн.

Вирусолог отметил, что это сообщение скорее интересно санитарно-эпидемиологической службе региона, которая должна обеспечить полноценную проверочную кампанию и необходимые меры защиты населения. К тому же, врач подчеркнул, что в цивилизованном мире методы борьбы с опасной инфекцией хорошо известны, а потому вероятность развития заболевания в масштабную эпидемию с летальным исходом очень мала. Тем не менее, Альтштейн напомнил об основных защитных мерах.

«Если речь пойдёт о самой холере, то будут приниматься соответствующие меры по части воды. Например, нельзя пить некипячёную воду. Население должно соблюдать гигиенические меры — мыть руки, кипятить воду, пить только кипячёную — этого уже будет достаточно. Если появляются люди с кишечным расстройством, интоксикацией, то их быстро госпитализируют, вводят физиологический раствор», — поделился вирусолог.

Также эксперт рекомендовал жителям ближайших регионов, где обнаружен холеровидный вибрион, пока избегать купания в водоёмах до полной проверки СЭС качества воды и обеспечения необходимой защиты.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня украинские войска нанесли удары по Каховской гидроэлектростанции, из-за чего была разрушена верхняя часть дамбы. Начался неконтролируемый сброс воды. Ситуация привела к серьёзным последствиям на территории России. Так, подтоплению подверглись десятки населённых пунктов Херсонской области, погибли не менее 35 человек. Для обеспечения защитных и профилактических мер медики региона вакцинировали уже более 2380 человек. Также чтобы избежать вспышек инфекций вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. В результате подтопления нескольких населённых пунктов Херсонской области погибли около тысячи животных, тела которых утилизировали сотрудники ветеринарной службы.