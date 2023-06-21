Москва, 21 июня, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Россия закрывает въезд в страну для 48 граждан Австралии в качестве ответной меры. Об этом 21 июня заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что Россия на бессрочной основе закрывает въезд для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку.

Такое решение принято в ответ на политически мотивированные санкции, введённые против российских юридических и физических лиц со стороны австралийского правительства в рамках русофобской кампании коллективного Запада.

В российском МИД добавили, что работа над актуализацией стоп-листа будет продолжена, поскольку официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня посол Австралии в Москве Грейм Михан был вызван в МИД РФ, где ему заявили протест после решения Канберры расторгнуть соглашение об аренде участка для посольства России. В МИД отметили, что российская сторона намерена задействовать все имеющиеся механизмы защиты собственных интересов на территории Австралии, в том числе возможные ответные меры.