Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что с интересами страны в мире придётся считаться всем. Об этом он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Бобылев/ТАСС Санкт-Петербург. Президент России Владимир Путин

Говоря о поведении Запада на международной арене, глава государства подчеркнул, что Россия не указывает другим странам, как им быть, но всегда будет продолжать действовать в своих интересах и интересах своих граждан.

«Мы будем делать то, что, считаем, соответствует интересам России и народа России. И с этим придётся всем считаться», — указал Путин.

По итогам пленарного заседания ПМЭФ с участием президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера вызвала в мире большой интерес. Представитель Кремля отметил, что она вызвала большой интерес. Песков выразил уверенность, что все заявления Путина не остались незамеченными, и большая часть мирового сообщества проявила к мероприятию огромный интерес. Он также не усомнился, что речь Путина услышали на Западе, и выразил в этом твёрдую уверенность.

Президент России во время выступления назвал один из важнейших принципов своей страны. Путин заявил, что таковым является курс на открытость экономики. Глава государства отметил, что Россия не свернула на путь самоизоляции, несмотря на все санкции против неё, а, наоборот, расширила контакты с надёжными и ответственными партнёрами. Путин уточнил, что с некоторыми из них, лидеры которых не поддаются «хамскому внешнему давлению», объёмы торговли выросли в разы.