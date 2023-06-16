Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Важнейшим для России принципом является курс на открытость экономики. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2023.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили свои контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики», — сказал он.

Глава государства отметил, что эти страны являются рынками будущего, и это понимают все в мире. При этом он уточнил, что с некоторыми из этих стран, лидеры которых не поддаются «хамскому внешнему давлению», объёмы торговли выросли в разы.

«И это ещё доказательство того, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года может возрасти на 1–2%. Глава государства уточнил, что в этих условиях важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности.