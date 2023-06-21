Брюссель, 21 июня, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя меры в отношении 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба», заявил 21 июня посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, санкции будут наложены на 70 человек, которые ответственны за незаконную депортацию детей. Кроме того, ограничительным мерам подвергнутся более 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции и поддерживают российские военные усилия.

«Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную «Дружбу», там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов», — рассказал детали Садось.

В апреле Варшава предлагала остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего в Германию.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня постоянные представители государств — членов Европейского союза согласовали принятие 11-го пакета санкций в отношении России.

Сообщалось, что власти Греции и Венгрии очередного пакета санкций. В частности, Венгрия требовала, чтобы из списка был исключён банк OTP. А афинские власти хотели, чтобы Украина также убрала из списка несколько греческих компаний. По мнению стран, они не нарушают ограничения, введенные в отношении России.