Москва, 22 июня, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС неуместно по мнению МИД России, потому что участие французского лидера не вписывается в мероприятие ни по одному из параметров встречи, а носит лишь деструктивный характер. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

EPA/CHARLES PLATIAU/POOL/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС. Так Рябков прокомментировал желание президента Франции посетить встречу глав стран объединения в ЮАР. Замглавы МИД напомнил, что окончательное решение остаётся за принимающей стороной, но ему должны предшествовать консультации и учёт мнения всех участников. Россия не скрывает свой подход, и уже сказала о нём коллегам из ЮАР.

Оленченко напомнил, что когда Макрон впервые озвучил своё желание участвовать в саммите, то вызвал удивление и недоумения в мире.

«Возникли вопросы — какую смысловую нагрузку может иметь эта поездка? Его участие в этом саммите явно будет носить деструктивный характер. Макрон будет элементом, который затруднит проведение встречи и может притормозить заключение каких-либо соглашений, возможных в рамках БРИКС», — поделился Оленченко.

Эксперт отметил, что президент Франции представляет интересы стран G7, организации, которая занимает противоположную России, Китаю и другим государствам позицию по многим международным вопросам. Кроме того, Оленченко напомнил, что Франция в своё время допускала критику в адрес ЮАР, что тоже может повлиять на решение принимающей стороны. Также политолог подчеркнул формат встречи лидеров стран БРИКС, который носит не протокольный, а именно деловой характер с обсуждением конкретных вопросов по усилению интеграции между членами организации и по выработке перспектив их дальнейшего развития.

«Как справедливо заметили в МИД, участие Макрона ни по одному из параметров не к месту. Если его пригласят, то придётся переделывать формат и менять повестку. Но в чём тогда смысл всей встречи? Почему страны БРИКС должны приспосабливаться под намерения Макрона?» — отметил эксперт.

По мнению Оленченко, французский лидер может представлять участие в саммите как удобную возможность переговоров сразу со всеми лидерами стран БРИКС. При этом он будет продолжать линию G7 и интересов США, а это уже грозит серьёзной переориентации повестки. Поэтому Оленченко выразил надежду, что страны БРИКС коллективно откажут Макрону в его запросе. Как заметил эксперт, если Франция проявляет искренний интерес к организации БРИКС и задумывается об официальных отношениях с ней, то и обращаться нужно в соответствии с принятыми правилами, с первоначальным обращением в секретариат.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июня попросил лидера Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Президента ЮАР эта просьба удивила, однако южноафриканская сторона пока ничего не ответила по поводу своей готовности разрешить мировым лидерам посетить саммит объединения.

Саммит БРИКС пройдёт в ЮАР в конце августа. На сегодняшний день, как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, число стран, которые намерены присоединиться к БРИКС, растёт и уже почти достигло двадцати. Замглавы МИД отметил, что считает этот процесс отражением роста и очень существенной роли БРИКС в мире в качестве объединения единомышленников.