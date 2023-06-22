Москва, 22 июня, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Лидеры стран, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС в августе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона прибыть на встречу глав государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) в ЮАР в августе.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Рябков напомнил, что делом принимающей стороны является определение круга приглашенных и это является сложившейся практикой.

«Но не менее существенно то, что этому должны предшествовать консультации всех участников БРИКС. Понятно, что лидеры государства, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане, разделяют общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он пояснил, что Россия не скрывает такого подхода и об этом были оповещены коллеги из ЮАР.

«Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята», — отметил дипломат.

Он добавил, что сейчас идёт обсуждение критериев расширения БРИКС и кандидаты на вступление в это объединение должны в обязательном порядке придерживаться политики, исключающей применение односторонних санкций против кого бы то ни было из действующих участников объединения.

«Ясно, что этому критерию, пусть даже работа по обсуждению критериев продолжается, Франция никоим образом не соответствует. Она проводит противоположную линию», — уточнил Рябков.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросы подготовки к предстоящему саммиту БРИКС были на повестке дня во время переговоров президента России Владимира Путина с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июня попросил Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Президента ЮАР эта просьба удивила, однако южноафриканская сторона пока ничего не ответила по поводу своей готовности разрешить мировым лидерам посетить саммит объединения.

Саммит БРИКС пройдёт в Южно-Африканской Республике в конце августа. На сегодняшний день, как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, число стран, которые намерены присоединиться к БРИКС, растёт и уже почти достигло двадцати. Замглавы МИД отметил, что считает этот процесс отражением роста и очень существенной роли БРИКС в мире в качестве объединения единомышленников.

Рябков уточнил, что в организацию входят страны, не руководствующиеся принципом «ведущий-ведомый», при котором кто-то один задаёт тон и остальные выполняют эти установки.

Рябков заявил 1 июня, что Москва исходит из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций против России и других государств. Замглавы МИД уточнил, что Россия — одна из наиболее влиятельных стран мира, государство-цивилизация, самым надёжным способом обеспечивающая свои безопасность и интересы, ввиду чего она обладает ключевым словом в вопросе принятия кого-либо в БРИКС.