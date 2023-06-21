Москва, 21 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Российская экономика не понесёт серьёзного урона, после того как в рамках 11-го пакета европейских санкций прекратятся поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил Игорь Юшков, эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

ИТАР-ТАСС/Николай Никитин Нефтепровод «Дружба»

По его словам, ситуация с 11-м пакетом выглядит странно, так как те же венгры год назад весь май блокировали тогда ещё шестой пакет антироссийских санкций, предусматривавший запрет на импорт российской нефти вообще. И пока не переписали текст и не указали, что запрет касается исключительно морских поставок, Венгрия блокировала принятие всего пакета.

Но сейчас, по словам Юшкова, Венгрия не демонстрирует прежнего сопротивления, хотя в сложившейся ситуации она выглядит одним из главных пострадавших. Мало того, что она не получит выгодных поставок нефти, так ещё и лишится транзита через её территорию в Хорватию, а потом в Сербию.

В то же время для России прекращение прокачки по южной ветке нефтепровода «Дружба» означает необходимость перекинуть высвободившиеся объёмы на морские поставки и отправлять их в Азию. Значит, придётся искать новых клиентов.

«А каждый раз, когда мы перекидываем поставки в Азию, нам приходится давать скидку, — призвал не забывать Юшков. — Ещё одна проблема состоит в том, что в Сербии все НПЗ принадлежат «Газпром нефти», которая дополнительно зарабатывает на том, что поставляет свою нефть на свои же НПЗ и потом продаёт. А теперь ей придётся либо продавать эти сербские НПЗ (в модернизацию которых были вложены миллиарды долларов!), либо просто на общих основаниях закупать какую-то другую, нероссийскую нефть и через Хорватию гнать её на сербские НПЗ».

Тем самым компания потеряет конкурентные преимущества, которые обеспечивала ей собственная нефть. При этом он подчеркнул, что критического урона российская экономика не понесёт. По его словам, основные объёмы российской нефти из Европы уже ушли.

«Кроме как по южной ветке, мы в Европу нефть никак не поставляем. Северная ветка уже не работает, а морем нельзя», — констатировал Юшков.

С ним согласился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, который напомнил, что по южной ветке в сутки перекачивается всего около 250 тыс. баррелей. Это не очень большой объём на фоне всего того, что Россия экспортирует. Северная ветка «Дружбы» была в два раза больше по объёму прокачиваемой нефти. Но по ней российская нефть уже не идёт в Европу.

Что касается Венгрии, Чехии и Словакии, то, как напомнил Митрахович, они всегда выступали против запрета на использование этой трубы, поскольку у них нет выхода к морю. И теперь им, видимо, придётся просить у Европейского союза каких-то субсидий. Это может привести и к расходам для самого ЕС, другие страны которого будут не в восторге от того, что им придётся скидываться на это.

Митрахович не исключил, то в этих трёх странах могут ввести ограничения на работу местных НПЗ. Возможны даже ограничения на отпуск бензина и дизеля.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 21 июня посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось рассказал, что новый — 11-й — пакет антироссийских санкций включит в себя запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба».

Кроме того, новый пакет санкций ЕС включает в себя некий «инструмент», который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не позволит России получать товары, подпадающие под ограничения.

Россия же, после того как страны Запада ввели ограничения на поставки её нефтепродуктов, перенаправила экспорт в Турцию, страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом, в частности, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, от качественного нефтепродукта России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки. Министр констатировал, что ряд государств нарастили объёмы импорта российских нефтепродуктов.