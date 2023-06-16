Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 13:19 — ИА Регнум. После того как страны Запада ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, страна перенаправила экспорт в Турцию, страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 16 июня в интервью «Известиям» сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От качественного нефтепродукта России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому нам пришлось перенаправить всё это и в страны Африки, Турцию, страны АТР», — сказал он.

Министр подчеркнул, что ряд стран в значительной мере нарастили объёмы импорта российских нефтепродуктов. При этом санкции мешали диверсификации рынка.

Шульгинов также сообщил, что в России ожидают ускорения реализации проекта по созданию газового хаба в Турции. Пока были задержки из-за сильного землетрясения.

«Была трагедия, связанная с землетрясением. Было не до этого. Сегодня на новый уровень выйдет это обсуждение», — рассказал глава Минэнерго.

В конце мая 2023 года Шульгинов также сообщил, что страны Европы, заявляя о полном отказе от российского газа, на самом деле продолжают его покупать. Теперь они пользуются обходными путями.

Россия через «Турецкий поток» экспортирует газ в Турцию. Через этот трубопровод топливо также поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров в год. «Турецкий поток» останавливали из-за профилактических работ, но 12 июня он возобновил работу.

Эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти начало действовать в декабре 2022 года. Кроме того, страны «Большой семёрки», ЕС и Австралия установили потолок цен на уровне $60 за баррель на российскую нефть, поставляемую морским транспортом.

В феврале 2023 года начали действовать ограничения на поставки других видов российских нефтепродуктов. Потолок установили в размере от $45 и $100 за баррель в зависимости от их категории.