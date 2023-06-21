Вашингтон, 21 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские войска дважды наносили ракетные удары по зданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины на Рыбальском острове в Киеве. Об этом 21 июня пишет американское издание The Economist.

Известия/Тарас Петренко

Отмечается, что первый раз удар был нанесён в марте 2022 года, второй удар произошёл в конце мая 2023 года.

Ранее появились сообщения о серьёзном ранении главы ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара ВС РФ по штаб-квартире ГУР в Киеве. Глава украинской разведки пострадал 29 мая, когда по зданию ведомства нанесли ракетный удар. Его достали из-под завалов и на вертолёте отправили в Польшу, куда за ним прилетел американский самолёт и переправил в Берлин.

Власти Украины ранее публиковали неубедительные доказательства того, что глава ГУР жив. Так, 20 июня замглавы МИД Украины Эмине Джапарова опубликовала фото с Будановым.

11 июня появилась видеозапись с молчащим Будановым. Как отметила британская газета The Telegraph, киевские власти опровергают заявления о ранении Буданова, но не предоставили убедительных доказательств, что он жив и здоров.