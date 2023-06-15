Москва, 15 июня, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время удара по Киеву, который провели Вооружённые силы (ВС) России. Об этом 15 июня сообщило РИА Новости, ссылаясь на сотрудника силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Он рассказал, что информацию получили от источников в ГУР. Глава украинской разведки пострадал 29 мая, когда по зданию ведомства нанесли ракетный удар.

«Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым», — сообщил источник журналистам.

По его данным, главу ГУР достали из-под завалов и на вертолёте отправили в Польшу. Туда за ним прилетел специальный борт воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США и переправил в Берлин. Данные о полёте есть на сервисе Flightaradar.

Российским спецслужбам известно и точное расположение места, где лечат Буданова, — берлинский госпиталь бундесвера на улице Шарнхорстштрассе, 13. Состояние украинского военачальника тяжёлое.

Журналисты дозвонились до этого госпиталя и спросили про Буданова. Тот, кто принял звонок, посовещавшись минуту, сказал, что такого человека у них нет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая также получил ранение главком ВСУ Валерий Залужный. Его ранило в голову при ударе российских сил по украинскому командному пункту под Херсоном. Ему провели трепанацию черепа. Киев опровергает эту информацию, но Залужный долгое время не появляется в медиапространстве, хотя ранее часто это делал.

30 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об ударе ВС РФ по центрам принятия решений на Украине, где под руководством западных кураторов готовили теракты на территории РФ. Генерал подчеркнул, что в этот день получилось поразить все намеченные цели.