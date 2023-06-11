Киев, 11 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Минобороны Украины опубликовало ролик на тему «планы любят тишину» с молчащим главой украинского Главного управления разведки Кириллом Будановым. Соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Минобороны Украины, которое практически ничего не говорит о наступлении ВСУ на юге, продолжающемся уже неделю, выпустило ещё один ролик на тему «планы любят тишину», — говорится в комментарии к видео.

В ролике показан сидящий и ничего не говорящий глава ГУР Украины Кирилл Буданов, в конце видео появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки российские войска отразили попытки наступательных действий украинских силовиков на трёх направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВСУ продолжали на трёх направлениях безуспешные попытки наступательных действий. Российские подразделения предприняли решительные и грамотные действия на запорожском направлении, где противник предпринял три атаки с направлений населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.

На трёх направлениях киевский режим потерял за сутки в общей сложности более 50 военнослужащих, 11 танков, в том числе три танка Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer британского производства, а также артсистему М777 производства США.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области не показывает ожидаемых результатов. Он отметил, что Вооружённые силы России подбили много танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и передовые танки Leopard. Также им удалось уничтожить критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы противовоздушной обороны Iris-T.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе наступления рискуют потерять сотни тысяч солдат. Он также призвал Зеленского «остановиться» и не рисковать огромным количеством жизней.