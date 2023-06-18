Лондон, 18 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Власти Украины опровергают заявления российских СМИ о ранении руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова, но не предоставили убедительных доказательств, что он жив и здоров. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Последний раз, когда он появился в медиапространстве, был ролик перед началом «контрнаступления» ВСУ. Там Буданов молча смотрит в объектив камеры. Журналисты обратились в Киев, чтобы получить официальные данные о его состоянии, но ответ их не удовлетворил.

«Помощники сказали The Telegraph, что он жив и здоров, но никаких фотографий, подтверждающих это, опубликовано не было», — отметили в издании.

Журналисты напомнили, что Буданов ранее публично признал причастность к организации терактов на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве периодически заявляют, что Буданов участвует в каких-либо мероприятиях. 16 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что глава военной разведки был на заседании военного кабинета, но не предоставил фотографий или видео, которые бы это подтвердили.

В российских силовых структурах сообщили, что Буданов получил серьёзное ранение головы 29 июня 2023 года. Он был по соседству с кабинетом, в который попала российская ракета. По последним данным, глава ГУР находится на лечении в военном госпитале в Берлине, куда его срочно доставили из Киева.