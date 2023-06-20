Киев, 20 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова опубликовала 20 июня фото с начальником Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кириллом Будановым.

Emine Dzheppar/соцсети Посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и замглавы МИД Украины Эмине Джапарова

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», — говорится в подписи к снимкам, размещённым в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На одном из фото запечатлены Буданов, который побрит налысо, Джапарова, а также посол Японии на Украине Кунинори Мацуда. На другом снимке Буданов единственный не смотрит в камеру, а вдаль.

Фотографии сделаны на улице, дата или время не указаны. Кроме того, Джапарова не пояснила, зачем Буданов встречался с японским послом.

Ранее появились сообщения о серьёзном ранении Буданова в результате ракетного удара ВС РФ по штаб-квартире ГУР в Киеве. Глава украинской разведки пострадал 29 мая, когда по зданию ведомства нанесли ракетный удар. Его достали из-под завалов и на вертолёте отправили в Польшу, куда за ним прилетел американский самолёт и переправил в Берлин.

Власти Украины ранее публиковали неубедительные доказательства о том, что глава ГУР жив. Так, 11 июня появилась видеозапись с молчащим Будановым. Как отметила британская газета The Telegraph, киевские власти опровергают заявления о ранении Буданова, но не предоставили убедительных доказательств, что он жив и здоров.