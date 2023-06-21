Вашингтон, 21 июня, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В Пентагоне переоценили стоимость поставленного в минувшие два года Киеву вооружения на 6,2 млрд долларов, в результате чего образовался излишек, который потратят на последующие поставки оружия. Об этом написало агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что подробный анализ ошибки в бухгалтерском учёте выявил, что военные службы использовали стоимость замены, а не балансовую стоимость оборудования, которое было изъято из запасов Пентагона и отправлено Киеву.

Уточняется, что окончательные расчёты показали, что ошибка составила 3,6 млрд долларов в текущем финансовом году и 2,6 млрд долларов в 2022 финансовом году, который закончился 30 сентября 2022 года.

По информации агентства, в итоге у Пентагона появились дополнительные средства, которые можно использовать для поддержки Киева.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве надеются, что в ближайшее время будут подписаны новые контракты с западными производителями оружия и техники. Также украинские власти рассчитывают на размещение производств на территории своей страны. Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заверил журналистов, что уже ведутся переговоры с западными оружейными компаниями насчёт увеличения производства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сколько бы оружия Киеву ни поставили, этого будет мало, пока конфликт не закончится. ВСУ, по его словам, больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.

4 апреля Кулеба на саммите лидеров стран альянса заявил, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО. Он также сказал о намерении просить новые поставки вооружений Киеву.

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила проведение 29 июня заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Киеву программу многолетних поставок оружия.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США. Президент также отметил, что поставки вооружения Киеву только приведут к большей трагедии и ни к чему больше.